Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычные кадры, на которых показала, как сейчас выглядит.

Так, на новых снимках Александра запечатлена в интересной локации. Перед камерой она появилась в темно-зеленом наряде с белым кружевным декором, который подчеркнул ее похудевшую фигуру. Длинные волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Зарицкая отметила, что за восемь месяцев войны у нее поменялся взгляд. "За эти 8 месяцев изменился взгляд", - написала артистка. А поклонники тут же принялись комментировать ее новые фото: "Красавица, да, ты изменилась", "Завораживающее", "Красавица", "Ой, да. На днях с Юлией Саниной об этом говорили. У всех нас. Это не скрыть уже", "Красотка", "Саша, когда концерт в Варшаве?", "Какая вы красивая!".

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