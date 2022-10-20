Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка удивила кадрами со своего уличного концерта для украинских защитников.

Как видно, на видео Ярослава запечатлена во время выступления прямо во дворе военного госпиталя. А ее зрителями стали пациенты-военные, медперсонал и простые прохожие. Перед камерой певица появилась в необычном образе – узких джинсах с яркими желтыми туфлями и короткой лиловой блузе с объемными рукавами. Длинные волосы певицы завиты и пышными локонами спадают на плечи, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации SLAVIA рассказала об этом своем выступлении: "Для меня большая честь выступать перед нашими защитниками. Спела песни для героев, которые сейчас проходят реабилитацию в военном госпитале, и поблагодарила за службу и героизм! Концерт организовала @marina_globaltravel, которая всегда посещает наших героев в госпиталях. Мариночка, спасибо тебе за доброе сердце".

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