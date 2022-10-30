Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, активно ведет Инстаграм, поддерживает украинцев и показывает разные моменты из своей жизни. В этот раз артистка поделилась трогательным роликом с детьми.

«Вышла очень трогательная поездка в лагерь childhoodwithoutwar Невероятно замечательные детки, счастливые глаза.

Фонд, родители, воспитатели, преподаватели, волонтеры делают все возможное, чтобы дети чувствовали себя в безопасности и не теряли мгновения детства❤️ Если у вас есть возможность приобщиться к финансированию этого проекта – сделайте это🙏» - поделилась Юлия.

В сети поддержали:

«Юля, вы невероятна💔🥹; так комфортно от этого видео стало 🫂♥️; Милота, да и только 😍; Это так трогательно 🥺💔. Юля, Вы неотразимы💋❤; Спасибо вам за концерт за эмоции за помощь); Вы делаете невероятное дело. Удачи во всем ❤️ С нетерпением жду сегодняшнего концерта ❤️; Очень жду вашего выступления в Стамбуле 💙».

Также знаменитость поделилась милыми кадрами и вызвала восторг у поклонников.

Как видно, Юлия показала две одинаковые фотографии, одна в цвете, а вторая черно-белая. Перед камерой артистка появилась в длинном синем платье до пят, которое подчеркнуло стройную фигуру и визуально сделало ее выше. Волосы звезды зачесаны назад в небрежной укладке, а на лице яркий макияж, она задумчиво смотрит куда-то в сторону.

Напомним, "Большая честь": экс-жена Дзидзьо SLAVIA устроила уличный концерт для украинских защитников.

Как сообщала Politeka, "Все обнуляется": экс-жена Потапа Горовая удивила сменой имиджа, появилось фото.

Также Politeka писала, что "Изменился взгляд": похудевшая Зарицкая из KAZKA показала, как теперь выглядит, фото.