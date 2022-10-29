Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, в якому похизувалась розкішним подарунком.
У короткому ролику можна побачити, як Юля зняла на телефон величезний букет червоних троянд. Спочатку у кадрі з'являються квіти в акуратній подарунковій коробці, а потім можна побачити її саму. Перед камерою дівчина з'явилася з гарним укладанням та бездоганним макіяжем із червоною помадою.
У підписі до публікації "Зайка" написала: "Ти так далеко, але водночас поруч". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Неймовірна", "Ти розумниця, кохання тебе і щастя", "На це можна дивитися нескінченно", "Боже, як вони гарні, як і ти, Юлечко. Ти цього заслуговуєш", " Ти сама як квіточка. Щастя тобі, дівчинко", "Прекрасні квіти для чарівної дівчини. Щастя блищить у твоїх очах. Рада за тебе", "Такі красиві квіти якраз для такої красивої та щасливої дівчини", "Юлька, така добра дівчина, без понтів, заслужила такі квіти", "Це кохання!", "Ви заслуговуєте на це щастя", "Мені навіть вони запахли!".
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