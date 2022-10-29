Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, в якому похизувалась розкішним подарунком.

У короткому ролику можна побачити, як Юля зняла на телефон величезний букет червоних троянд. Спочатку у кадрі з'являються квіти в акуратній подарунковій коробці, а потім можна побачити її саму. Перед камерою дівчина з'явилася з гарним укладанням та бездоганним макіяжем із червоною помадою.

У підписі до публікації "Зайка" написала: "Ти так далеко, але водночас поруч". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Неймовірна", "Ти розумниця, кохання тебе і щастя", "На це можна дивитися нескінченно", "Боже, як вони гарні, як і ти, Юлечко. Ти цього заслуговуєш", " Ти сама як квіточка. Щастя тобі, дівчинко", "Прекрасні квіти для чарівної дівчини. Щастя блищить у твоїх очах. Рада за тебе", "Такі красиві квіти якраз для такої красивої та щасливої ​​дівчини", "Юлька, така добра дівчина, без понтів, заслужила такі квіти", "Це кохання!", "Ви заслуговуєте на це щастя", "Мені навіть вони запахли!".

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