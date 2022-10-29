Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая получила милое прозвище "Зайка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, в котором похвасталась роскошным подарком.

В коротком ролике можно увидеть, как Юля сняла на телефон огромный букет алых роз. Сначала в кадре появляются цветы в аккуратной подарочной коробке, а затем можно увидеть ее саму. Перед камерой девушка появилась с красивой укладкой и безупречным макияжем с красной помадой.

В подписи к публикации "Зайка" написала: "Ты так далеко, но одновременно рядом". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Невероятная", "Ты умница, любви тебя и счастья", "На это можно смотреть бесконечно", "Боже, как они хороши, как и ты, Юлечка. Ты этого заслуживаешь", "Ты сама как цветочек. Счастье тебе, девочка", "Прекрасные цветы для очаровательной девушки. Счастье блестит в твоих глазах. Рада за тебя", "Такие красивые цветы как раз для такой красивой и счастливой девушки", "Юлька, такая добрая девушка, без понтов, заслужила такие цветы", "Это любовь!", "Вы заслуживаете этого счастья", "Мне даже они запахли!".

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