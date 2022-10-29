Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка виклала чарівне фото, а у підписі до нього розповіла про нове інтерв'ю.

Як виявилось, Христина стала героїнею інтерв'ю видання про українську культуру. У цій розмові артистка розповіла про те, чи надихає на концертну діяльність особливо зараз, під час війни. Також Соловій докладно розповіла про засоби, які збирає на своїх концертах на підтримку української армії. Також артистка розповіла, що поділилася з виданням кількома особливими історіями про наших воїнів, думками про артистів-зрадників та твіттерських срачів.

"Були часи, коли українським артистам доводилось виборювати своє право звучати українською. Були українські артисти, які свідомо обирали звучати російською. Зараз ми спостерігаємо черговий ренесанс в українській музиці. Зараз українські артисти можуть бути успішними. Це завдяки вам - людям, котрі нас слухають. Коли у 2013 році я вирішила бути співачкою і присвятити життя музиці - я не знала чи вдасться мені здійснити цю мрію. Але її подарували мені ви! І даруєте щоразу, слухаючи мої пісні на музичних платформах, купуючи квитки на мої концерти та підтримуючи мене коментарями у соцмережах", - розповіла Соловій у підписі до публікації.

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