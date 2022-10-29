Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила очаровательное фото, а в подписи к нему рассказала о новом интервью.

Как оказалось, Христина стала героиней интервью издания об украинской культуре. В этом разговоре артистка поведала о том, вдохновляет на концертную деятельность особенно сейчас, во время войны. Также Соловий подробно рассказала о средствах, которые собирает на своих концертах на поддержку украинской армии. Также артистка рассказала, что поделилась с изданием несколькими особыми историями о наших воинах, мыслями об артистах-предателях и твиттерских срачах.

"Было время, когда украинским артистам приходилось бороться за свое право звучать на украинском. Были украинские артисты, которые сознательно выбирали звучать на русском. Сейчас мы наблюдаем очередной ренессанс украинской музыки. Сейчас украинские артисты могут быть успешными. Это благодаря вам – людям, которые нас слушают. Когда в 2013 году я решила быть певицей и посвятить жизнь музыке – я не знала удастся ли мне осуществить эту мечту. Но ее подарили мне вы! И дарите каждый раз, слушая мои песни на музыкальных платформах, покупая билеты на мои концерты и поддерживая меня комментариями в соцсетях", - рассказала Соловий в подписи к публикации.

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