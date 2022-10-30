Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі миле фото та поділилася слушною порадою з українцями.

На новій фотографії Настя зображена, мабуть, на прогулянці, вона стоїть біля зеленої живоплоту, яка щільно поросла. Перед камерою вона з'явилася у світлій кофті вільного крою та червоних штанях спортивного штилю. Її пишні кучері розпущені і недбало покладені, а на обличчі немає макіяжу, лише легка чарівна посмішка.

У підписі до публікації Каменських напсіала: "У сьогоднішніх реаліях маємо вчитися шукати радість навіть у найменших дрібницях". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Настя, ви гарненька", "Вчися всьому, що тобі підказує жіноча інтуїція", "Справжня українська козачка", "Саме в маленьких задоволеннях і криється секрет щасливої ​​людини, адже щастя всередині, а не назовні", "Красуня", "Ти молодець, розкрилася як квіточка", "Красива", "Світ вже не буде таким як до 2019, спочатку ковід, а зараз війна", "Мені піднімають настрій твої чудові пісні" , "Кожен твій пост - це радість".

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