Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети милое фото и поделилась дельным советом с украинцами.

На новой фотографии Настя запечатлена, видимо, на прогулке, она стоит у зеленой живой изгороди, которая плотно поросла. Перед камерой она появилась в светлой кофте свободного кроя и красных штанах спортивного штиля. Ее пышные кудри распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только легкая очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Каменских напсиала: "В сегодняшних реалиях должны учиться искать радость даже в малейших мелочах". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды: "Настя, вы хорошенькая", "Учись всему, что тебе подсказывает женская интуиция", "Настоящая украинская казачка", "Именно в маленьких удовольствиях и кроется секрет счастливого человека, ведь счастье внутри, а не наружу", "Красотка", "Ты молодец, раскрылась как цветочек", "Красивая", "Мир уже не будет таким как до 2019, сначала ковид, а сейчас война", "Мне поднимают настроение твои замечательные песни", "Каждый твой пост – это радость".

Напомним, "Красотка наша": Каменских в просторной блузе позаигрывала с поклонниками, видео.

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