Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним відео, на якому виконує колискову.

Як видно, у ролику Злата знято в романтичній обстановці – вона сидить у кімнаті зі свічками і чуттєво співає гарну українську колискову. Перед камерою співачка з'явилася у світлій домашній футболці, її волосся недбало зібране, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Огневич написала: "Коли збиваєшся з дороги, починають траплятися Дива. Щоб нагадати, що справді має цінність. Музика має надпотужну силу, вона виникла ще до того, як людство навчилось говорити, спілкуватись. До того, як відбулась когнітивна революція. Українські колискові - національна сакральна спадшина. В них живе наша з Вами Душа: справжня, нетлінна, сильна. Коли я співаю їх, відчуваю, як чимось особливим наповнюється простір, як всередині виникає тепло і огортає всю мене, нагадує різновид медитації. Цю колискову я люблю сильно, заспівала сьогодні дитині, яку побачила вперше в житті і ця дитина заснула на моїх очах. Ось таку силу має стродавня українська пісня!".

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