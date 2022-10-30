Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным видео, на котором исполняет колыбельную.

Как видно, в ролике Злата запечатлена в романтической обстановке – она сидит в комнате со свечами и чувственно поет красивую украинскую колыбельную. Перед камерой певица появилась в светлой домашней футболке, ее волосы небрежно собраны, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Огневич написала: "Когда сбиваешься с дороги, начинают случаться Чудеса. Чтобы напомнить, что действительно имеет ценность. Музыка обладает сверхмощной силой, она возникла еще до того, как человечество научилось говорить, общаться. До того, как произошла когнитивная революция. Украинские колыбельные – национальное сакральное наследие. В них живет наша с вами Душа: настоящая, нетленная, сильная. Когда я пою их, чувствую, как чем-то особенным наполняется пространство, как внутри возникает тепло и окутывает всю меня, напоминает разновидность медитации. Эту колыбельную я люблю сильно, спела сегодня ребенку, которого увидела впервые в жизни, и этот ребенок уснул на моих глазах. Вот такую ​​силу имеет строгая украинская песня!".

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