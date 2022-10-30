Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артист показав кадри з нової фотосесії.

Як видно, на нових знімках Тарас з'явився у брутальному образі на темному тлі. Він позує в чорно-білій кофті на блискавці і вихваляється грубим срібним браслетом на руці. При цьому він має максимально строгу і зосереджену особу.

У підписі до публікації Цимбалюк розповів про свою любов до срібних прикрас: "Я вже не раз згадував про важливість підтримки української економіки, про потенціал активності наших брендів, котрі чиплаються за існування у такий непростий час. Це важливо. Адже кожен зараз являється складовою великої і потрібної сили. Люди, котрі трохи знайомі зі мною знають, що я давно є прихильником чоловічих срібних прикрас. Симпатію до цього металу в мені колись зародив мій Тато. Сьогодні час нас знайомить з багатьма фанатами своєї справи, і вдвічі приємніше, коли вони з’являються в Україні".

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