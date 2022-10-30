Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал кадры из новой фотосессии.

Как видно, на новых снимках Тарас появился в брутальном образе на темном фоне. Он позирует в черно-белой кофте на молнии и хвастается грубым серебряным браслетом на руке. При этом у него максимально строгое и сосредоточенное лицо.

В подписи к публикации Цымбалюк рассказал о своей любви к серебряным украшениям: "Я уже не раз вспоминал о важности поддержки украинской экономики, о потенциале активности наших брендов, цепляющихся за существование в столь непростое время. Это важно. Ведь каждый сейчас является составной частью большой и нужной силы. Люди, которые немного знакомы со мной знают, что я давно являюсь поклонником мужских серебряных украшений. Симпатию к этому металлу во мне когда-то зародил мой папа. Сегодня время нас знакомит со многими фанатами своего дела, и вдвое приятнее, когда они появляются в Украине".

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