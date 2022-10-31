Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво показав, як приготувати яблучний блондієз із корицею.
"Не шарлотка, і не брауні — але солоденький десерт з яблуками, якраз вони зараз в сезоні)", — радить Ектор.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
• 2 малих яблука
• 20 гр коричневого цукру
• 1 ч.л. кориці
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Для тіста:
• 85 гр м’яке вершкове масло
• 80 гр коричневого цукру
• 50 гр білого цукру
• 1 яйце
• 1 ч. л ванільного екстракту
• 105 гр муки
Для посипки:
• 15 гр цукру
• 1 ч.л кориці
"Готуємо у вашій улюбленій формі для запікання, духова піч, як завжди, на 180 градусів)", — пояснює зірка "Мастер Шеф".
Увесь процес приготування Ектор показав на відео:
Шанувальники зіркового шефа в коментарях оцінили рецепт: "У Вас все так вправно і вишукано виходить...дивилась би і дивилась би на ваші руки,рухи,простоту і зосередженість👏👏👏.Дякую за Вашу працю і за те,що нам можна почерпнути з неї)", "Ви завжди дивуєте нереально смачними стравами!🔥".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
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