Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", поділився рецептом смачного десерту з яблук.

Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво показав, як приготувати яблучний блондієз із корицею.

"Не шарлотка, і не брауні — але солоденький десерт з яблуками, якраз вони зараз в сезоні)", — радить Ектор.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

• 2 малих яблука

• 20 гр коричневого цукру

• 1 ч.л. кориці

Для тіста:

• 85 гр м’яке вершкове масло

• 80 гр коричневого цукру

• 50 гр білого цукру

• 1 яйце

• 1 ч. л ванільного екстракту

• 105 гр муки

Для посипки:

• 15 гр цукру

• 1 ч.л кориці

"Готуємо у вашій улюбленій формі для запікання, духова піч, як завжди, на 180 градусів)", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Увесь процес приготування Ектор показав на відео:

Шанувальники зіркового шефа в коментарях оцінили рецепт: "У Вас все так вправно і вишукано виходить...дивилась би і дивилась би на ваші руки,рухи,простоту і зосередженість👏👏👏.Дякую за Вашу працю і за те,що нам можна почерпнути з неї)", "Ви завжди дивуєте нереально смачними стравами!🔥".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

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