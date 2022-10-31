Эктор Хименес-Браво, который вместе с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом вкусного десерта из яблок.

Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом.

В этот раз на своей странице в Instagram Хименес-Браво показал, как приготовить яблочный блондиез с корицей.

"Не шарлотка, и не брауни - но сладенький десерт с яблоками, как раз они сейчас в сезоне)", - советует Эктор.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• 2 малых яблока

• 20 гр коричневого сахара

• 1 ч.л. корицы

Для теста:

• 85 гр мягкое сливочное масло

• 80 гр коричневого сахара

• 50 гр белого сахара

• 1 яйцо

• 1 ч. л ванильного экстракта

• 105 гр муки

Для посыпки:

• 15 гр сахара

• 1 ч.л корицы

"Готовим в вашей любимой форме для запекания, духовая печь, как всегда, на 180 градусов)", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Весь процесс приготовления Эктор показал на видео:

Поклонники звездного шефа в комментариях оценили рецепт: "У Вас все так умело и изысканно получается... смотрела бы и смотрела бы на ваши руки, движения, простоту и сосредоточенность. Спасибо за Ваш труд и за то, что нам можно почерпнуть из него)", "Вы всегда удивляете нереально вкусными блюдами!🔥".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

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