Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом.
В этот раз на своей странице в Instagram Хименес-Браво показал, как приготовить яблочный блондиез с корицей.
"Не шарлотка, и не брауни - но сладенький десерт с яблоками, как раз они сейчас в сезоне)", - советует Эктор.
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
• 2 малых яблока
• 20 гр коричневого сахара
• 1 ч.л. корицы
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Для теста:
• 85 гр мягкое сливочное масло
• 80 гр коричневого сахара
• 50 гр белого сахара
• 1 яйцо
• 1 ч. л ванильного экстракта
• 105 гр муки
Для посыпки:
• 15 гр сахара
• 1 ч.л корицы
"Готовим в вашей любимой форме для запекания, духовая печь, как всегда, на 180 градусов)", - объясняет звезда "Мастер Шеф".
Весь процесс приготовления Эктор показал на видео:
Поклонники звездного шефа в комментариях оценили рецепт: "У Вас все так умело и изысканно получается... смотрела бы и смотрела бы на ваши руки, движения, простоту и сосредоточенность. Спасибо за Ваш труд и за то, что нам можно почерпнуть из него)", "Вы всегда удивляете нереально вкусными блюдами!🔥".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.