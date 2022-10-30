Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук показала, як приготувати найніжніший чізкейк.
Для рецепту нам знадобляться такі інгредієнти:
✅крем сир, Філадельфія, маскарпоне або будь-який інший крем сир - 1,4 кг
✅вершки 33% 500 мл
✅цукор 250 гр
✅борошно 100 гр
✅яйця 3 шт
✅ванільний цукор, або екстракт ваніліну, або паличка, 1 ст ложки
✅0,5 ст ложки розпушувач для тіста
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Актриса пояснила, що спершу все по черзі потрібно збити вінчиком, в кінці додаємо борошно та розпушувач і виливаємо в нашу форму для запікання. Випікаємо протягом 50 хвилин при температурі 180 градусів. Потім вимикаємо духовку та даємо чізкейку постояти там ще годину.
"Потім ще одну годину він має постояти в кімнаті. А потім в холодильник на 3-4 години, а бажано на всю ніч. Смачного👍💛💙", — радить Саліванчук.
Отже, активний час приготування, аби змішати всі інгредієнти, займає всього 15 хвилин, але чекати на десерт доведеться аж 6 годин.
Увесь процес приготування Ганна детально показала на відео:
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
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