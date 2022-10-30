Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук показала, как приготовить нежнейший чизкейк.
Для рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
✅крем-сыр, Филадельфия, маскарпоне или любой другой крем сыр - 1,4 кг
✅сливки 33% 500 мл
✅сахар 250 гр
✅мука 100 гр
✅яйца 3 шт
✅ванильный сахар или экстракт ванилина, или палочка, 1 ст ложки
✅0,5 ст ложки разрыхлитель для теста
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Актриса пояснила, что сначала все по очереди нужно сбить венчиком, в конце добавляем муку и разрыхлитель и выливаем в нашу форму для запекания. Выпекаем в течение 50 минут при температуре 180 градусов. Затем выключаем духовку и даем чизкейку постоять там еще час.
"Потом еще один час он должен постоять в комнате. А потом в холодильник на 3-4 часа, а желательно на всю ночь. Приятного аппетита", - советует Саливанчук.
Итак, активное время приготовления, чтобы смешать все ингредиенты, занимает всего 15 минут, но ждать десерт придется аж 6 часов.
Весь процесс приготовления Анна подробно показала на видео:
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