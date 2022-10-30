Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, какую вкусность готовит для своей семьи.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук показала, как приготовить нежнейший чизкейк.

Для рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

✅крем-сыр, Филадельфия, маскарпоне или любой другой крем сыр - 1,4 кг

✅сливки 33% 500 мл

✅сахар 250 гр

✅мука 100 гр

✅яйца 3 шт

✅ванильный сахар или экстракт ванилина, или палочка, 1 ст ложки

✅0,5 ст ложки разрыхлитель для теста

Актриса пояснила, что сначала все по очереди нужно сбить венчиком, в конце добавляем муку и разрыхлитель и выливаем в нашу форму для запекания. Выпекаем в течение 50 минут при температуре 180 градусов. Затем выключаем духовку и даем чизкейку постоять там еще час.

"Потом еще один час он должен постоять в комнате. А потом в холодильник на 3-4 часа, а желательно на всю ночь. Приятного аппетита", - советует Саливанчук.

Итак, активное время приготовления, чтобы смешать все ингредиенты, занимает всего 15 минут, но ждать десерт придется аж 6 часов.

Весь процесс приготовления Анна подробно показала на видео:

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