53-річна Дженніфер у сміливому образі показала, чому нею захоплюються навіть молоді дівчата.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес вирішила розкріпачитися перед камерою і в нескромному образі здивувала фігурою у білих мереживах. Як відомо, артистка вже не вперше показує себе у сміливому вбранні, щоб довести - вона знає секрети краси.

Цього разу Дженніфер вирішила розслабитися та влаштувала яскраву фотосесію у білих мереживах та білому шовковому халатику. Не забула Дженніфер також оновити зачіску та показала, чому нею захоплюються навіть молоді дівчата.

Також Дженніфер намагалася підкреслити шкіру без зморшок та правильних догляду за собою:

«👸🏽 Корольова; Твоя краса так освіжає, Джен 😍🥰; Люблю тебе. Ти виглядаєш так красиво ❤️ подружка; найпрекрасніша жінка, яку я коли-небудь бачив; вона як прикраса 😍; Мамаа; як чудово; Ясс Корольова 😍; ти володієш моїм серцем; добре, красуня; Ти така гаряча 🔥».

Раніше в чорній сукні з безліччю блискіток Лопес спробувала себе в ролі діви.

Зачіску Дженніфер теж обрала нетипову з об'ємом і додатковими прикрасами, а також безліч дорогоцінного каміння лише надали масивності її стилю. Вбрання при цьому приховало фігуру Лопес, яка до цього всіляко її демонструвала.

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