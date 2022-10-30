53-летняя Дженнифер в смелом образе показала, почему ею восхищаются даже молодые девушки.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес решила раскрепоститься перед камерой и в нескромном образе удивила фигурой в белых кружевах. Как известно, артистка уже не первый раз показывает себя в смелых нарядах, чтобы доказать - она знает секреты красоты.

В этот раз Дженнифер решила расслабиться и устроила яркую фотосессию в белых кружевах и белом шелковом халатике. Не забыла Дженнифер также обновить прическу и показала, почему ею восхищаются даже молодые девушки.

Также Дженнифер старалась подчеркнуть кожу без морщин и правильных уход за собой:

«👸🏽 Королева; Твоя красота так освежает, Джен😍🥰; Люблю тебя. Ты выглядишь так красиво ❤️ подружка; самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел; она как украшение😍; Мамаа; как прекрасно; Ясс Королева 😍; ты владеешь моим сердцем; ладно, красотка; Ты такая горячая🔥».

Ранее в черном платье с множеством блесток Лопес попробовала себя в роли дивы.

Прическу Дженнифер тоже выбрала нетипичную с объемом и дополнительными украшениями, а также множество драгоценных камней только придали массивности ее стилю. Наряд при этом скрыл фигуру Лопес, которая до этого всячески ее демонстрировала.

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