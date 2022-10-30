Цього разу на офіційній сторінці KAZKA в Instagram опублікували архівні кадри з виступу гурту в литовському місті Клайпеда, який відбувся влітку. Відео прямо на сцені записала Олександра Зарицька, показавши, як вони запалили багатотисячну публіку.

"Бути зі своїми. Навіть за тисячі кілометрів від дому ❤️ На відео — один з незабутніх літніх виступів на Клайпеді перед 20000 натовпом. Так круто 🔥 І хочеться ще! Зустрічатись, співати, посміхатись разом з вами. Чекаємо на вас в турі Америкою, який розпочнеться вже наступного тижня. Буде незабутньо", — наголосили музиканти.

Шанувальники в коментарях підтримали учасників гурту та захоплюються їхньою творчістю:

"я хочу до вас👏";

"Вау 😍Приголомшливо";

"Ми були в Клайпеді на вашому концерті, були майже біля сцени... Це було неймовірно , по-нашому, дуже щиро!! Дякую!!".

Додамо, на листопад у гурту KAZKA заплановано масштабний тур містами США. Українці виступлять у Нью-Йорку, Маямі, Чикаго, Сіетлі та Сан-Франциско. Цей тур мав статися ще до війни, але, на думку Зарицької, зараз він може дати глядачам ще більше — підтримки, єднання, відчуття дому навіть за сотні тисяч кілометрів.

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