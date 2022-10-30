В этот раз на официальной странице KAZKA в Instagram опубликовали архивные кадры с выступления группы в литовском городе Клайпеда, которое состоялось летом. Видео прямо на сцене записала Александра Зарицкая, показав, как они зажгли многотысячную публику.

"Быть со своими. Даже в тысячах километров от дома ❤️ На видео — одно из незабываемых летних выступлений на Клайпеде перед 20000 толпой. Так круто 🔥 И хочется еще! Встречаться, петь, улыбаться вместе с вами. Ждем вас в туре по Америке, который начнется уже на следующей неделе. Будет незабываемо", - подчеркнули музыканты.

Поклонники в комментариях поддержали участников группы и восхищаются их творчеством:

"я хочу к вам👏";

"Вау 😍 Потрясающе";

"Мы были в Клайпеде на вашем концерте, были почти у сцены... Это было невероятно, по-нашему, очень искренне!! Спасибо!!".

На ноябрь у группы KAZKA запланирован масштабный тур по городам США. Украинцы выступят в Нью-Йорке, Майами, Чикаго, Сиэтле и Сан-Франциско. Этот тур должен был произойти еще до войны, но, по мнению Зарицкой, сейчас он может дать зрителям еще больше поддержки, единения, ощущения дома даже за сотни тысяч километров.

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