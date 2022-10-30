Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в шоу "Голос країни", де перебувала в команді Святослава Вакарчука, повідомила невтішну новину.

Зараз артистка їздить містами України та Європою з туром "Українська лють", а частину прибутку від благодійних концертів передає українським захисникам та у фонди, що допомагають постраждалим від війни. Але зараз плани дещо змінилися. На своїй сторінці в Instagram Соловій оголосила, що вимушена перенести кілька концертів.

"Українці в Чехії, які збирались на мої концерти туру «Українська лють», на превеликий жаль, їх перенесено з технічних причин. Нові дати концертів: 17/12 Praha, 18/12 Brno. Раніше придбані квитки залишаються дійсними на нові дати, також підлягають обміну. З любов’ю, ваша Христина, чекатиму на зустріч із вами ще дужче❤️", — заявила співачка.

На листопад у співачки також заплановано низку виступів у Німеччині, про їх перенесення поки не повідомляється.

Христина Соловій прийшла на «Голос країни» 2013 зі сцен львівського андеґраунду, аби країна почула лемківські пісні. Теперж же її хіти «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» мають мільйонні перегляди на YouTube, а сама артистка збирає тисячні зали по всій країні.

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