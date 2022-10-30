Сейчас артистка ездит по городам Украины и Европы с туром "Украинская ярость", а часть прибыли от благотворительных концертов передает украинским защитникам и в фонды, помогающие пострадавшим от войны. Но сейчас планы несколько изменились. На своей странице в Instagram Соловий объявила, что вынуждена перенести несколько концертов.

"Украинцы в Чехии, которые собирались на мои концерты тура «Украинская ярость», к большому сожалению, они перенесены по техническим причинам. Новые даты концертов: 17/12 Praha, 18/12 Brno. Ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты, также подлежат обмену. С любовью, ваша Кристина, буду ждать встречи с вами еще сильнее❤️", — заявила певица.

На ноябрь у певицы также запланирован ряд выступлений в Германии, об их переносе пока не сообщается.

Кристина Соловий пришла на «Голос країни» в 2013 году со сцен львовского андеграунда, чтобы страна услышала лемковские песни. Теперь же ее хиты «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» имеют миллионные просмотры на YouTube, а сама артистка собирает тысячные залы по всей стране.

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами.

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