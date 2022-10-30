На своїй сторінці в Instagram шоумен, якому вдалося повернути свій профіль після блокування, розмістив іронічний пост, у якому під своїм фото написав одне коротке питання: "Всі довольні?".

На публікацію одразу ж відреагувала співачка Ольга Полякова.

"Ой, та дуже!😂", — з гумором відповіла артистка.

Ведучий Олексій Суханов вирішив підтримати Володимира Отсапчука: "Не звертай уваги! Завжди знайдуться ті, хто на чужому житті знається краще, ніж на своєму! Це твій шлях, твоє життя, твій досвід! Обіймаю🙏".

Українці в коментарях по-різному відреагували на зміни в житті ведучого: "Ідіть на холостяк 13", "Весілля не похорон, можна повторити... 😁 Не сумуйте!", "Одне розлучення може і випадковість, а два то вже діагноз)", "Якщо Ви про своє розлучення, то це тільки ваша справа, ми не можемо бути ні довольні, ні сумні з цього приводу. Ну ,а те, що повернулись назад в інсту, то напевно так, раді тут вас бачити знову".

Остапчук та нотаріус Христина Горняк одружені з 2020 року, але днями стало відомо про розлучення пари. Шанувальники вже давно обговорюють проблеми у їхніх стосунках, а нещодавно друг зіркової родини розповів, що Володимир та Христина вже тривалий час не живуть разом.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.