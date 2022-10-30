Известный телеведущий Владимир Остапчук после новости о разводе с Кристиной Горняк неожиданно обратился к украинцам.

На своей странице в Instagram шоумен, которому удалось вернуть свой профиль после блокировки, разместил иронический пост, в котором под своим фото написал один краткий вопрос: "Все довольны?"

На публикацию сразу же отреагировала певица Ольга Полякова.

"Ой, да очень! 😂", - с юмором ответила артистка.

Ведущий Алексей Суханов решил поддержать Владимира Отсапчука: "Не обращай внимания! Всегда найдутся те, кто в чужой жизни разбирается лучше, чем в своей! Это твой путь, твоя жизнь, твой опыт! Обнимаю 🙏".

Украинцы в комментариях по-разному отреагировали на изменения в жизни ведущего: "Идите на холостяк 13", "Свадьба не похороны, можно повторить... 😁 Не унывайте!", "Один развод может и случайность, а два это уже диагноз)" , "Если Вы о своем разводе, то это только ваше дело, мы не можем быть ни довольны, ни грустны по этому поводу. Ну, а то, что вернулись обратно в инсту, то наверное да, рады здесь вас видеть снова".

Остапчук и нотариус Кристина Горняк женаты с 2020 года, но на днях стало известно о разводе пары. Поклонники уже давно обсуждают проблемы в их отношениях, а недавно друг звездной семьи рассказал, что Владимир и Кристина долгое время не живут вместе.

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.