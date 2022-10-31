Популярна американська співачка Брітні Спірс після звільнення від обмежень, через які навіть не могла сама ходити до лікаря, почала активно вести соціальні мережі. При цьому Брітні вражає не лише образами та божевільними танцями, а й висловлюваннями.

«Тільки цього року, у 40 років, я можу купити тайленол і отримати свої власні гроші… але це розплющує очі, коли я бачу, на що здатні люди… моя родина володіла моїм маєтком. роками… вони володіли моїм ім'ям, моєю зіркою, моїми грошима та знаєте що? Це дало їм ДУЖЕ багато сил… у будь-якому випадку, відколи все закінчилося, я повинна навчитися заново, як жити своїм життям…

Це справді круто, але мій розум раніше був обмежений у своєму образі мислення через всі правила… Я відчуваю, що півжиття мене запрограмували бути монахинею… Чи може хтось там, заради Бога, навчити мене хоча б брехати?» – заявила Брітні.

«Мауї ... Я так за ним сумую ☺️☺️☺️🌹🌹🌹 !!! Боже мій, чому моє обличчя вампіра білого 🧛🏻‍♀️ ??? Що сталося 😳?» – поділилася Брітні своїми думками під кадрами.

Раніше вона також помітила, що хоче бути собою і не хоче соромитися через те, як поводиться.

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