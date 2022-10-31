Популярна американская певица Бритни Спирс после освобождения от ограничений, из-за которых даже не могла сама ходить к врачу, начала активно вести социальные сети. При этом Бритни впечатляет не только образами и безумными танцами, но и высказываниями.

«Только в этом году, в 40 лет, я могу купить тайленол и получить свои собственные деньги… но это открывает глаза, когда я вижу, на что способны люди… моя семья владела моим поместьем. годами… они владели моим именем, моей звездой, моими деньгами и знаете что? Это дало им ОЧЕНЬ много сил… в любом случае, с тех пор, как все закончилось, я должна НАУЧИТЬСЯ заново, как жить своей жизнью…

Это действительно круто, но мой разум раньше был ограничен в своем образе мышления из-за всех правил… Я чувствую, что полжизни меня запрограммировали быть монахиней… Может ли кто-нибудь там, ради Бога, научить меня хотя бы лгать?» - заявила Бритни.

«Мауи… Я так по нему скучаю ☺️☺️☺️🌹🌹🌹!!! Боже мой, почему мое лицо вампира белого 🧛🏻‍♀️ ??? Что случилось 😳?» - поделилась Бритни своими мыслями под кадрами.

Ранее она также подметила, что хочет быть собой и не желает стесняться из-за того, как себя ведет.

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