На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила зворушливе фото з 4-річним сином Олексієм.

"Останнім часом сина цікавить все, що пов’язано з літаками, а особливо наша «Мрія» і вся її сумна історія. Одного разу після тисяч моїх розповідей про найпотужніший у світі транспортний літак і, нажаль, його знищення загарбниками, син мені відповів: «Це означає, що «Мрії» треба стати найпотужнішим військовим літаком і дати здачі!». Як вам така версія? 😂 А поки літачком тут прикидаюся я 💛💙", — написала Олена Шотенко під світлиною.

Шанувальники в коментарях підтримали хореографку "Танців з зірками":

"Оой, не можу, фото 🔥 як у житті - дівчатка позують, хлопчики відвертаються 😂 а з приводу мрії - в цьому особливість дитячого світосприйняття - вони вірять, не дивлячись ні на що ....! Тому нам - дорослим, так важливо дозволяти своїм "внутрішнім дітям" виявляти себе...";

"Я обожнюю літаки, але мій син цікавиться тільки потягами. Але це ж все індивідуально. Але те, як українці донатять, то після перемоги ми сконцентруємося на поверненні «Мрій»😍✈️";

"Наші діти найкращі😍";

"А діти дурниць не говорять🤗";

"Шикарно👏👏👏 Вустами дитини…".

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