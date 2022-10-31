На своей странице в Instagram звезда разместила трогательное фото с 4-летним сыном Алексеем.

"В последнее время сына интересует все, что связано с самолетами, а особенно наша «Мрія» и вся ее печальная история. Однажды после тысяч моих рассказов о самом мощном в мире транспортном самолете и, к сожалению, его уничтожении захватчиками, сын мне ответил: "Это значит, что "Мріє" надо стать самым мощным военным самолетом и дать сдачи!". Как вам такая версия? 😂 А пока самолетом здесь притворяюсь я 💛💙", - написала Елена Шотенко под фотографией.

Поклонники в комментариях поддержали хореографку "Танців з зірками":

"Оой, не могу, фото 🔥 как в жизни – девочки позируют, мальчики отворачиваются 😂 а по поводу мечты – в этом особенность детского мировосприятия – они верят, не смотря ни на что….! Поэтому нам – взрослым, так важно позволять своим "внутренним детям" проявлять себя...";

Популярные статьи сейчас

Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график

Оплеуха Эрдогану: позорное решение кремля бьет по "миротворческим" планам Турции

Взрыв на предприятии прогремел под Киевом, не обошлось без жертв: в полиции сообщили о последствиях

Димопулос показала, каким красавцем растет ее сын от Джеджулы: "Уже настоящий мужчина"

"Какие ноги": Кухар из "Танців з зірками" появилась в необычных колготках, фото
Показать еще

"Я обожаю самолеты, но мой сын интересуется только поездами. Но это все индивидуально. Но то, как украинцы донатят, то после победы мы сконцентрируемся на возвращении «Мрії»😍✈️";

"Наши дети самые лучшие😍";

"А дети глупостей не говорят 🤗";

"Шикарно👏👏👏 Устами ребенка…".

Елена Шоптенко

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" с формами напоказ неожиданно заговорила о Боге.

Также Politeka писала, что 21-летняя внучка Софии Ротару поразила видом на прогулке в Нью-Йорке.