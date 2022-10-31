На своей странице в Instagram звезда разместила трогательное фото с 4-летним сыном Алексеем.

"В последнее время сына интересует все, что связано с самолетами, а особенно наша «Мрія» и вся ее печальная история. Однажды после тысяч моих рассказов о самом мощном в мире транспортном самолете и, к сожалению, его уничтожении захватчиками, сын мне ответил: "Это значит, что "Мріє" надо стать самым мощным военным самолетом и дать сдачи!". Как вам такая версия? 😂 А пока самолетом здесь притворяюсь я 💛💙", - написала Елена Шотенко под фотографией.

Поклонники в комментариях поддержали хореографку "Танців з зірками":

"Оой, не могу, фото 🔥 как в жизни – девочки позируют, мальчики отворачиваются 😂 а по поводу мечты – в этом особенность детского мировосприятия – они верят, не смотря ни на что….! Поэтому нам – взрослым, так важно позволять своим "внутренним детям" проявлять себя...";

"Я обожаю самолеты, но мой сын интересуется только поездами. Но это все индивидуально. Но то, как украинцы донатят, то после победы мы сконцентрируемся на возвращении «Мрії»😍✈️";

"Наши дети самые лучшие😍";

"А дети глупостей не говорят 🤗";

"Шикарно👏👏👏 Устами ребенка…".

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами.

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