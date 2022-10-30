Відома співачка Тіна Кароль продовжує жити і виступати закордоном, підтримуючи при цьому постраждалих українців, біженців та їхніх дітей. Також артистка почала перекладати свої пісні українською мовою і більше російською не виступає.

Також щодня у мережі з'являються уривки з концертами артистки у різних містах. При цьому сам Кароль намагається чимось здивувати на виступах і експериментує з вбраннями. У чорному костюмі брюки з латексним топом артистці вдалося привернути увагу.

Також Тіна отримала компліменти завдяки запальному виступу.

«Краса 👏; Так круто, видно, що вона сама від себе кайфує 🔥» - пишуть у мережі фанати.

В Інстаграм Тіна ділиться різними кадрами зі зйомок, а Телеграм - розповідає про себе і робить особисті зауваження.

«Багато дискусій та заперечень чи підтримки з цього приводу. Це мій шлях, мій вибір. Йдемо до перемоги разом у всьому. А потім уже побачимо що і як. Я не соромлюся минулого, помилок не існує. Різниця думок – це розмаїтість» - розверталася Тіна.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.