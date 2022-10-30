Известная певица Тина Кароль продолжает жить и віступать заграницей, поддерживая при єтом пострадавших украинцев, беженцев и их детей. Также артистка начала перводить свои песни на украинский язык и более на русском не выступает.
Также каждый день в сети появляются отрывки с концертами артистки в разных городах. При этом самма Кароль старается чем-то удивить на выступлениях и экспериментирует с нарядами. В черном брючном костюме с латексным топом артистке удалось привлечь внимание.
Также Тина получила комплименты благодаря зажигательному выступлению.
«Красота👏; Так круто, видно, что она сама от себя кайфует 🔥» - пишут в сети фанаты.
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В Инстаграм Тина делится разными кадрами со съемок, а в Телеграм - рассказывает о себе и делает личные замечания.
«Много дискуссий и возражений или поддержки по этому поводу. Это мой путь, мой выбор. Идем к победе вместе во всем. А после уже увидим что и как. Я не стыжусь прошлого, ошибок не существует. Разность мыслей – это разнообразие» - разоткровенничалась Тина.
Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.
Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.
Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.