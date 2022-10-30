Артистка з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує українців, займається благодійними зборами і вже встигла взяти участь у польській адаптації шоу "Танці з зірками". На цей раз Джамала підкорила добіркою кадрів після свого відкритого інтерв'ю.

«Весь цей час змінюються міста, концертні майданчики та пори року, а мріється так само про одне. "Поклик" - перший запис, що не має місця народження. Він створювався у нескінченній дорозі: у готельних номерах, у літаках, на різних краях землі. Ця робота — про невимовну тугу за рідними місцями та людьми. І, звичайно, вперше наживо зазвучить саме вдома» - поділилася інформацією Джамала.

Шанувальники одразу відреагували на звернення Джамали та її досить нетипову фотосесію:

«Неймовірна ❤️; Неймовірно; Кумедно; Цей макіяж вам дуже підходить! 👍👌; Найістотніші слова народжуються у найсильніших людей ❤️; Чарівна ❤; Найкраща ❤️ обожнюю, коли безмежно лаконічно і безмежно наповнено( Джа- це ти).... .... ще й тепло».

Також на своїй сторінці в Instagram Джамала оголосила про прем'єру свого мініальбому "Поклик".

"За цей рік багато хто з нас почув свій поклик. Боротися. Рятувати. Любити. Мініальбом записувався в різних частинах планети, але подумки я завжди була вдома. Для мене цей запис сповнений теплих почуттів до сміливих людей, які все життя невтомно борються за власне волю та величну культуру", - пише співачка.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.