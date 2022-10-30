Артистка с первых дней полномасштабного вторжения рф поддерживает украинцев, занимается благотворительными сборами и уже успела принять участие в польской адаптации шоу "Танцы со звездами". В этот раз Джамала покорила подборкой кадров после своего открытого интервью.

«Все это время меняются города, концертные площадки и времена года, а мечтается так же об одном. «Поклик» — первая запись, не имеющая места рождения. Он создавался в бесконечной дороге: в гостиничных номерах, в самолетах, на разных краях земли. Эта работа — о невыразимой тоске по родным местам и людям. И, конечно, впервые вживую зазвучит именно дома» - поделилась информацией Джамала.

Поклонники сразу отреагировали на обращение Джамалы и ее довольно нетипичную фотосессию:

«Невероятная ❤️; Невероятно; Забавно; Этот макияж вам очень подходит! 👍👌; Самые существенные слова рождаются у сильнейших людей ❤️; Очаровательная❤; Лучшая ❤️обожаю ,когда безгранично лаконично и безгранично наполненно( Джа- это ты).... .... еще и тепло😍».

Также на своей странице в Instagram Джамала объявила о премьере своего миниальбома "Поклик".

"За этот год многие из нас услышали свой зов. Сражаться. Спасать. Любить. Миниальбом записывался в разных частях планеты, но мысленно я всегда была дома. Для меня эта запись полна теплых чувств к смелым людям, которые всю жизнь без устали борются за собственную волю и величественную культуру", — пишет певица.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.