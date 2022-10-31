Катерина Репяхова відпочиває з мамою та маленьким сином Мишком на відомому курорті Шарм-ель-Шейх у Єгипті.

Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом та своєю мамою перебуває в Єгипті. Туди вони вирушили відпочити і переключитись. Катерина вже активно ділиться кадрами з відпустки на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Репяхова відпочиває з мамою та маленьким сином Мишком на відомому курорті Шарм-ель-Шейх у Єгипті. Молода дружина Віктора Павлика насолоджується морем, прогулянками околицями та відвідує яскраві заходи.

На знімках Катерина Репяхова із сином зафіксовані на пляжі. Одягнена в ніжну сукню рожевого кольору, вона тримає на руках малюка і показує йому горизонт. На інших знімках вона позує біля краю океану з милою усмішкою на губах.

"Тепер я живу кожен день, як останній. Тому що життя кожного українця таке не передбачуване...", - підписала вона кадри.

Підписники залишили артистці багато теплих слів у коментарях, зазначивши, що її син росте справжнім красенем: "Дуже красива сукня у вас", "Ваш синочок просто лапочка", "Катюша, ти, начебто, на тлі намальованих хмар", "Катя, ви чарівна, наче фея".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.