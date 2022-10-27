Син Катерини Репяхової та Віктора Павлика почав їсти самостійно, ось тільки до рук Михайло ложки не бере.

Як повідомляє Politeka.net , українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом перебуває в Ізраїлі. Туди вона поїхала до своєї сестри та племінників.

Пізніше вона вирушила з сином і мамою мандрувати цією країною далі. Дружина музиканта показала у Instagram миле відео із сином.

Як правило, близько восьми-дев'яти місяців малюк намагається самостійно відправляти ручками їжу собі в рот. Це чудова вправа для того, щоб розвивати координацію.

Ось і син Катерини Репяхової та Віктора Павлика почав їсти самостійно, ось тільки до рук Михайло ложки не бере. Хлопчик віддає перевагу харчуванню руками, через що вся їжа вимазує йому личко, а також одяг. Це дуже веселить матусю, але й приносить їй чимало проблем.

"Непомітно підкрався період самостійного харчування. Мами, коли ваші дітки самі почали їсти акуратно? Ключове слово акуратніше)", - поцікавилася Катерина Репяхова.

У коментарях користувачі мережі розчулилися відео, а також зізнавалися - їх воно чимало розмішило: "Як солодко їсть, що аж слинки потекли", "Пупсик", "Такий гарненький замарашка".

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