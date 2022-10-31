Екатерина Репяхова отдыхает с мамой и маленьким сыном Мишей на известном курорте Шарм-эль-Шейх в Египте.

Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом и своей мамой находится в Египте. Туда они отправились отдохнуть и переключиться. Екатерина уже активно делиться кадрами из отпуска на своей странице в Instagram.

Екатерина Репяхова отдыхает с мамой и маленьким сыном Мишей на известном курорте Шарм-эль-Шейх в Египте. Молодая жена Виктора Павлика наслаждается морем, прогулками по окрестностям и посещает яркие мероприятия.

На снимках Екатерина Репяхова с сыном запечатлены на пляже. Одетая в нежное платье розового цвета она держит на руках малыша и показывает ему горизонт. На других снимках она позирует у кромки океана с милой улыбкой на губах.

"Теперь я живу каждый день, как последний. Потому что жизнь каждого украинца так не предсказуема…", - подписала она кадры.

Подписчики оставили артистке много теплых слов в комментариях, отметив, что ее сын растет настоящим красавчиком: "Очень красивое платье у вас", "Ваш сыночек просто лапочка", "Катюша, ты, вроде бы, на фоне нарисованных облаков", "Катя, вы очаровательная, словно фея".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.