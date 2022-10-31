Даша Квіткова відверто розповіла, як змонтували її висловлювання так, щоб створити зовсім чужий для неї образ.

Блогерка Даша Квіткова є переможницею "Холостяка-9" . Вона відверто розповіла, як творці проекту змонтували її висловлювання так, щоб створити образ лицемірної дівчини. Цим дружина Микити Добриніна поділилася в інтерв'ю для подкасту Петра Заставного.

Даша Квіткова згадала, що коли почали показувати трансляцію проекту, вони з Микитою вже були разом та зустрічалися. Вони дивилися випуски і через них часто сварилися – доходило до того, що Даша часто плакала.

"Ми з Микитою дивилися кожен випуск і були неймовірні сварки. До сліз, істерик. Я знала, що він деякі речі не говорив, але змонтували так, ніби все навпаки. Його слова мене ображали", – поділилася Даша Квіткова.

Коли ж Даша потрапила на проект, з неї почали ліпити стерву та лицемірну дівчину, яка говорить одне, а робить зовсім протилежне.

"Ніколи не забуду, як на першій вечірці до мене підійшла психологіня і сказала: Ти чого сидиш і мовчиш? Ми чекаємо від тебе реакції. Ти повинна бути нібито с*кою", – згадала Даша Квіткова.

Вона також розповіла, що на проекті заборонено мобільні телефони, книги, музику, фільми. Учасниць закривають у чотирьох стінах і вони можуть думати лише про "Холостяк".

Нагадаємо, що невдоволена Квіткова зізналася у провальній пластиці та несподіваних наслідках.

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