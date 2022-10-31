Даша Квиткова откровенно рассказала, как смонтировали ее высказывания так, чтобы создать совершенно чуждый для нее образ.

Блогерка Даша Квиткова является победительницей "Холостяка-9". Она откровенно рассказала, как создатели проекта смонтировали ее высказывания так, чтобы создать образ лицемерной девушки. Этим супруга Никиты Добрынина поделилась в интервью для подкаста Петра Заставного.

Даша Квиткова вспомнила, что когда начали показывать трансляцию проекта, они с Никитой уже были вместе и встречались. Они смотрели выпуски и из-за них часто ссорились - доходило до того, что Даша часто плакала.

"Мы с Никитой смотрели каждый выпуск и были невероятные ссоры. До слез, истерик. Я знала, что он некоторые вещи не говорил, но смонтировали так, словно все наоборот. Его слова меня обижали", – поделилась Даша Квиткова.

Когда же Даша попала на проект из нее начали лепить стерву и лицемерную девушку, которая говорит одно, а делает совершенно противоположное.

"Никогда не забуду, как на первой вечеринке ко мне подошла психологиня и сказала: "Ты чего сидишь и молчишь? Мы ждем от тебя реакции. Ты должна быть якобы с*кой", – вспомнила Даша Квиткова.

Она также рассказала, что на проекте запрещены мобильные телефоны, книги, музыка, фильмы. Участниц закрывают в четырех стенах и они могут думать только о "Холостяке".

Напомним, что недовольная Квиткова призналась в провальной пластике и неожиданных последствиях.

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