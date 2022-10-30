Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова розповіла про невдалу операцію та наслідки, які довелося пережити.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова стала відома лише після шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, після чого почала активно розвивати свій блог та займатися рекламою для підтримки популярності. У дівчини безліч фанатів, яка викладає фото та ділиться інформацією про особисте життя.

На цей раз Квіткова зізналася, що вкрай незадоволена результатом своєї пластики.

Квіткова нещодавно зробила ринопластику, в інтерв'ю вона розповіла, що заплатила за операцію велику суму, але бажаного результату так і не отримала.

«Мені не змінювали форму носа, просто з'єднали хрящі, що розійшлися. Після операції я півроку дивилася на себе в дзеркало і думала, навіщо це зробила. «Ямка, що прибирається» повернулася. Зараз у мене різні ніздрі» – поскаржилася Квіткова.

На початку війни вона звернулася до адміністрації клініки, але їй сказали, що лікар виїхав із країни та сказали чекати. Ще через півроку Даші заявили, що її лікар в Італії і якщо хоче - вона може їхати до нього на огляд.

Однак сама має сплатити дорогу, готель, щоб виправили те, за що вона вже заплатила величезну суму.

«Я заплатила і хочу нормального відношення. Заплатила та не отримала того, чого хотіла» - додала Квітвова.

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