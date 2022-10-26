Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту телеведучого Микити Добриніна і народила йому сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кадрами із незвичайної фотосесії у Парижі.

Очевидно, на нових фотографіях Даша показала обличчя поблизу. Перед камерою вона з'явилася в незвичайній локації, на прогулянку вийшла в темному піджаку оверсайз у тонку білу смужку. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Змінила головне фото". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото блогерки, засипаючи її компліментами: "Які фото", "Дуже красива добірка. А як передає характер", "Ну дуже красива", "Дуже красива", "Красуня", "Дуже -Дуже красива", "Третє фото - просто принцеса Уельська Кетрін", "Яка ж красуня", "Красива неймовірно", "Ефектна", "Моя улюблена серія фото", "Даша, коли ми побачимо подкаст з тобою у Петра?", "Українки неймовірні красуні", "Вмієте передати емоції. Дуже красиві фото", "Ви така красива", "Чудова краса".

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