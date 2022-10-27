Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за "Холостяка" Микиту Добриніна, який обрав її переможницею шоу. Даша також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Квіткова поділилася кадрами з гардеробу, де вирішила приміряти кілька образів. Зірка стояла в білизні, вражаючи фігуркою після схуднення.

"Вже на вас чекає", - написала Даша.

Фанати почали активно обговорювати публікацію у коментарях:

"Худишка", "Даш, звідки ця гарна білизна блакитна?", "Чому в мене відчуття, що на Вас навіть мішок з-під картоплі виглядатиме божественно, захоплююсь Вами Даша", "Комплект білизни. Де купували. А фігура це ще вогонь", "Дуже красива фігура", "Той випадок, коли краще до, білизна", "Ну яка ж Ви красуня!!) Ваш Стиль", "Вам би капелюшок ще можна було додати", "Даша красиво. Розкажіть, будь ласка, як ви схудли?".

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А ще Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" зачарувала кадрами з паризької прогулянки .

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" на самоті влаштувала фотосесію в Парижі .



