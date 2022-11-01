Популярна американська співачка Брітні Спірс стала вести Інстаграм досить активно і щодня розповідає про себе, дивує образами та показує свої витівки на камеру. Також Брітні хвалиться не тільки зачіскою або одягом, але й танцями, що досить бентежать.

Цього разу Брітні показала в картатий міні та яскравому топі, як грається в залі, проте неохайна зачіска, незграбні рухи та хаотичні випади здивували фанатів. Однак подруга Брітні Періс Хіллтон оцінила її забавний ролик: "Це дуже жарко".

«Я граю з Майклом сьогодні! Пісня "Хто це"?» – пише під кадрами Брітні.

У мережі відповіли: «Це гаряче 🔥; Це божевілля; Брітні, ти вільна… відійди від камери, вийди з кімнати та живи. Спілкуйтеся з людьми, робіть щось; Не розумію, чому вона продовжує це публікувати. Що з нею; у неї безперечно проблеми з психічним здоров'ям, і, можливо, їй потрібен державний опікун?; Я досі турбуюся про цю жінку; Що відбувається з цією жінкою? ».

«Тільки цього року, у 40 років, я можу купити тайленол і отримати свої власні гроші… але це розплющує очі, коли я бачу, на що здатні люди… моя сім'я володіла моїм маєтком. роками… вони володіли моїм ім'ям, моєю зіркою, моїми грошима та знаєте що? Це дало їм ДУЖЕ багато сил… у будь-якому разі, відколи все закінчилося, я повинна навчитися заново, як жити своїм життям…» - заявила Брітні.

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