Популярна американская певица Бритни Спирс стала вести Инстаграм довольно активно и каждый день рассказывает о себе, удивляет образами и показывает свои выходки на камеру. Также Бритни хвастатеся не только прической или одеждой, но и довольно смущающими танцами.
В этот раз Бритни показала в клетчатом мини и ярком топе, как резвится в зале, однако неопрятная прическа, неловкие движения и хаотичные выпады удивили фанатов. Однако подруга Бритни, Пэрис Хиллтон оценила ее забавный ролик: "Это очень жарко".
«Я играю с Майклом сегодня !!! Песня "Кто это"?» - пишет под кадрами Бритни.
В сети ответили: «Это горячо🔥; Это безумие; Бритни, ты свободна… отойди от камеры, выйди из комнаты и живи. Общайтесь с людьми, делайте что-то; Не понимаю, почему она продолжает это публиковать. Что с ней; у нее определенно проблемы с психическим здоровьем, и, возможно, ей нужен государственный опекун?; Я до сих пор беспокоюсь об этой женщине;Что происходит с этой женщиной?».
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«Только в этом году, в 40 лет, я могу купить тайленол и получить свои собственные деньги… но это открывает глаза, когда я вижу, на что способны люди… моя семья владела моим поместьем. годами… они владели моим именем, моей звездой, моими деньгами и знаете что? Это дало им ОЧЕНЬ много сил… в любом случае, с тех пор, как все закончилось, я должна НАУЧИТЬСЯ заново, как жить своей жизнью…» - заявила Бритни.
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