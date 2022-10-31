Відома співачка Тіна Кароль щодня показує в Інстаграм та Телеграм різні моменти зі свого життя, при цьому вона не забуває дивувати звітами зі своїх концертів. Також Тіна показує досить стильні образи, які наголошують на її стилі виконання.
Останнім часом Кароль неодноразово наголошувала, що вже не бажає виступати з композиціями російською мовою, тому частину репертуару переклала англійською та додала україномовні пісні.
Також образи Кароль розбавила класичними луками та вбраннями з блискітками та темними боді.
«Тільки так!❤️; Біжіть і далі пробачте цьому Всесвіту світло))); Неймовірна пісня із самої душі ❤; Найкраща❤️; Ви неперевершена; Люблю; Дівчата чекаємо на вас 💙💛; Неперевершена ❤️; 👏Оплески!; Типу ти просто шикарна🥰🥰🥰😍💝принадність; Найкраща🥺❤️ @tina_karol дуже люблю» - пишуть у мережі.
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Також щодня у мережі з'являються уривки з концертами артистки у різних містах. При цьому сам Кароль намагається чимось здивувати на виступах і експериментує з вбраннями. У чорному костюмі брюки з латексним топом артистці вдалося привернути увагу.
Також Тіна отримала компліменти завдяки запальному виступу.
Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.