Известная певица Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм и Телеграм различные моменты из своей жизни, при этом не забывает она удивлять отчетами со своих концертов. Также Тина показывает довольно стильные образы, которые подчеркивают ее стиль исполнения.
В последнее время Кароль не раз подчеркивала, что уже не желает выступать с композициями на русском языке, поэтому часть репертуара перевела на английский и добавила украиноязычные песни.
Также образы Кароль разбавила классическими луками и нарядами с блестками и темными боди.
«Только так!❤️; Бегите и далее простите этой Вселенной свет))); Невероятная песня из самой души ❤; Лучшая❤️; Вы непревзойденная; Обожаю; Девушки ждем вас 💙💛; Непревзойденная❤️; 👏Аплодисменты!; Типа ты просто шикарна🥰🥰🥰😍💝прелесть; Лучшая🥺❤️ @tina_karol очень люблю» - пишут в сети.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Важно, украинцев предупредили о последствиях новой масштабной атаки: "Вводятся экстренные..."
"Берегите себя!": Украина под новым массированным ударом, что известно о последствиях и разрушениях
Взрыв на предприятии прогремел под Киевом, не обошлось без жертв: в полиции сообщили о последствиях
В иранских дронах "Mohajer-6" украинская разведка обнаружила интересный нюанс: "Используются компоненты…"
Также каждый день в сети появляются отрывки с концертами артистки в разных городах. При этом самма Кароль старается чем-то удивить на выступлениях и экспериментирует с нарядами. В черном брючном костюме с латексным топом артистке удалось привлечь внимание.
Также Тина получила комплименты благодаря зажигательному выступлению.
Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.
Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.
Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.