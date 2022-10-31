Популярная украинская певица Тина Кароль в нескольких образах в новом стиле привлекла внимание на концерте.

Известная певица Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм и Телеграм различные моменты из своей жизни, при этом не забывает она удивлять отчетами со своих концертов. Также Тина показывает довольно стильные образы, которые подчеркивают ее стиль исполнения.

В последнее время Кароль не раз подчеркивала, что уже не желает выступать с композициями на русском языке, поэтому часть репертуара перевела на английский и добавила украиноязычные песни.

Также образы Кароль разбавила классическими луками и нарядами с блестками и темными боди.

«Только так!❤️; Бегите и далее простите этой Вселенной свет))); Невероятная песня из самой души ❤; Лучшая❤️; Вы непревзойденная; Обожаю; Девушки ждем вас 💙💛; Непревзойденная❤️; 👏Аплодисменты!; Типа ты просто шикарна🥰🥰🥰😍💝прелесть; Лучшая🥺❤️ @tina_karol очень люблю» - пишут в сети.

Также каждый день в сети появляются отрывки с концертами артистки в разных городах. При этом самма Кароль старается чем-то удивить на выступлениях и экспериментирует с нарядами. В черном брючном костюме с латексным топом артистке удалось привлечь внимание.

Также Тина получила комплименты благодаря зажигательному выступлению.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.