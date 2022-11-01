53-річна Дженніфер Лопес розповіла про своє минуле та весілля, яке планувала через двадцять років знову з Аффлеком.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес вирішила поділитися пам'ятними кадрами і трохи розповіла про минуле, а також похвалилася своїм будинком із близькими. Не забула Дженніфер розповісти про історію змін у місці, де тепер живе з дітьми та Беном Аффлеком.

«20 років тому моя неймовірно талановита подруга RachelAshwell прикрасила наш будинок у Савані, штат Джорджія. Перенесемося цього року... вона переробила його до нашого весілля. OfficialShabbyChic - мій улюблений затишний стиль для дому. З днем ​​народження тебе сьогодні, Рейчел!!» - поділилася Лопес і згадала про вечір з Беном Аффлеке та їхню закриту церемонію.

У мережі відреагували:

«Цей будинок із фільму. Це так чудово; Ідеальне місце для зйомок! 🥹 Це недалеко від будинку моєї родини 🙌; Мадре був розроблений ідеально 😍; Люблю тебе; У будинку все було чудово. Ідеально 🤩🤩; Корольова!; Такий гарний домашній будиночок 😍🏡; Так затишно та свіжо 😍 обожнюю!!!; Дуже тебе люблю; Так красиво та освіжаюче 😍😍».

Також Лопес вирішила розкріпачитися перед камерою та в нескромному образі здивувала фігурою у білих мереживах. Як відомо, артистка вже не вперше показує себе у сміливому вбранні, щоб довести - вона знає секрети краси.

Цього разу Дженніфер вирішила розслабитися та влаштувала яскраву фотосесію у білих мереживах та білому шовковому халатику.

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