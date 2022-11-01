53-летняя Дженнифер Лопес рассказала о своем прошлом и свадьбе, которую планировала спустя двадцать лет снова с Аффлеком.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес решила поделиться памятными кадрами и немного рассказала о прошлом, а также похвасталась своим домом с близкими. Не забыла Дженнифер рассказать об истории перемен в месте, где теперь живет с детьми и Беном Аффлеком.

«20 лет назад моя невероятно талантливая подруга RachelAshwell украсила наш дом в Саванне, штат Джорджия. Перенесемся в этот год… она переделала его к нашей свадьбе. OfficialShabbyChic — мой любимый уютный стиль для дома. С днем ​​рождения тебя сегодня, Рэйчел!!» - поделилась Лопес и вспомнила о вечере с Беном Аффлеке и их закрытой церемонии.

В сети отреагировали:

«Этот дом из фильма. Это так великолепно; Идеальное место для съемок!! 🥹 Это недалеко от дома моей семьи 🙌; Мадре был разработан идеально😍; Люблю тебя; В доме все было замечательно. Идеально 🤩🤩; Королева!; Такой красивый домашний домик 😍🏡; Так уютно и свежо 😍 обожаю!!!; Очень тебя люблю; Так красиво и освежающе 😍😍».

Также Лопес решила раскрепоститься перед камерой и в нескромном образе удивила фигурой в белых кружевах. Как известно, артистка уже не первый раз показывает себя в смелых нарядах, чтобы доказать - она знает секреты красоты.

В этот раз Дженнифер решила расслабиться и устроила яркую фотосессию в белых кружевах и белом шелковом халатике.

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