Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милими фото у незвичайному образі та подякувала шанувальникам.

Як видно, на нових фотографіях Юля знята в цікавій локації та чудовому вбранні. На ній атласні сині штани та коротка яскраво-жовта блуза із пишними рукавами, все це разом символізує український прапор та виглядає дуже гармонійно. Волосся співачки акуратно покладене, а на її обличчі яскравий макіяж із червоною помадою.

Також у своєму посту Юля показала відео із концертів за кордоном, на яких можна побачити, як вона завела публіку. У підписі до публікації Саніна написала: "Дякую всім, хто відвідав наші з @savechildhoodua концерти в Анталії та Стамбулі".

Шанувальники відразу почали коментувати нові фото та відео артистки: "Дуже хочу на ваш концерт на Олімпійському. Вірю, зовсім скоро", "Дякую за вас! Ви найкращі", "Шикарний образ", "Красуня!", "Неперевершено. Як я хочу ваш концерт. Закінчиться війна чекаю на ваш концерт в Україні", "Юліє, яка ви красива і яскрава! Просто вогонь", "Яка ви стильна", "Дякую, це було дивно", "Дуже красива", "Як красива", "Кайф! Так класно, що ви допомагаєте діткам!"

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