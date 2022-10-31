Як повідомляє Politeka.net , ранок 31 жовтня знову почався з сигналів повітряної тривоги та звуків вибухів. Росія вкотре масово обстріляла українські міста, вдарила по об'єктах критичної інфраструктури.

Відомі люди України знову звертаються до передплатників з усього світу, закликають не мовчати і нарешті дати гідну відсіч убивствам мирних людей. Відома телеведуча Лілія Ребрик також не промовчала.

Про жахливий ранок 31 жовтня, який розпочався з численних вибухів у різних містах, знаменитості активно розповідають у соцмережах. А також закликають українців берегти себе і під час тривоги обов'язково перебувати у укриттях. Тим часом Лілія Ребрик показала фото у Instagram із задимленням після ракетного удару.

"Які ж вони ущербні... Нічого іншого не можуть зробити, як тільки бити по критично важливій інфраструктурі, щоб залишити людей без світла та тепла", - зазначила Лілія Ребрик.

Росія прагне залишити Україну без світла, води, тепла. Однак не може зрозуміти, що це не змусить нас перестати боротися за свою країну. Українці можуть прожити без електроенергії, але ніколи не житимуть у неволі.

Нагадаємо, що Ребрик в осінному луці підкорила розвагами на природі з дочками.

Як повідомляла Politeka, Ребрик зворушила українців до сліз зустріччю сім'ї, яка побачилася вперше з 24 лютого.

Також Politeka писала, що Ребрик насолодилася осіннім днем ​​у трендовому образі.