Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милыми фото в необычном образе и поблагодарила поклонников.

Как видно, на новых фотографиях Юля запечатлена в интересной локации и восхитительном наряде. На ней атласные синие штаны и короткая ярко-желтая блуза с пышными рукавами, все это вместе символизирует украинский флаг и выглядит очень гармонично. Волосы певицы аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж с красной помадой.

Также в своем посте Юля показала видео с концертов за границей, на которых можно увидеть, как она завела публику. В подписи к публикации Санина написала: "Спасибо всем, кто посетил наши с @savechildhoodua концерты в Анталии и Стамбуле".

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото и видео артистки: "Очень хочу на ваш концерт на Олимпийском. Верю, совсем скоро", "Спасибо за вас! Вы лучшие", "Шикарный образ", "Красавица!", "Непревзойденно. Как я хочу ваш концерт. Закончится война жду ваш концерт в Украине", "Юлия, какая вы красивая и яркая! Просто огонь", "Какая вы стильная", "Спасибо, это было удивительно", "Очень красивая", "Как красива", "Кайф! Так классно, что вы помогаете деткам!".

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